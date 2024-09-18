LEON Вторая лига А. «Химик» против «Краснодара-2»

«Химик» принимает «Краснодар-2» в перенесенном матче LEON Второй лиги А.

LEON Вторая лига Дивизион А Группа «Серебро» 8-й тур 18 сентября «Химик» – «Краснодар-2» – 19:00 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.