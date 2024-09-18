LEON Вторая лига А. «Химик» против «Краснодара-2»
«Химик» принимает «Краснодар-2» в перенесенном матче LEON Второй лиги А.
LEON Вторая лига
Дивизион А
Группа «Серебро»
8-й тур
18 сентября
«Химик» – «Краснодар-2» – 19:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
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