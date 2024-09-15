«Рома» на 96-й упустила победу над «Дженоа». Команда де Росси не побеждает в 4 матчах сезона и идет 16-й
«Рома» вновь не смогла победить в матче Серии А.
В 4-м туре команда Даниэле де Росси сыграла вничью с «Дженоа» (1:1), пропустив на 6-й добавленной минуте – на гол Артема Довбика ответил Кони де Винтер.
С начала сезона «Рома» не выиграла ни одного из 4 матчей – римляне трижды сыграли вничью, а также уступили «Эмполи» (1:2).
В следующем туре итальянского чемпионата «Рома» примет «Удинезе». Сейчас римляне занимают 16-е место и могут опуститься еще ниже в таблице.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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