Де Росси о 0:0 с «Ювентусом»: «Хорошая отправная точка для «Ромы». Мы не можем покупать по 15 игроков за одно лето, надо продолжать развитие»

Даниэле де Росси назвал 0:0 с «Ювентусом» хорошим результатом для «Ромы».

Команды разделили очки в третьем туре Серии А. «Рома» набрала 2 очка в 3 матчах и занимает 17-е место в таблице.

«Для нас важно было сыграть целостно и компактно после поражения от «Эмполи». Сейчас мы играем под давлением, было важно набрать очко.

Мы знаем, кто мы есть и кем будем в этом сезоне. Думаю, что эта ничья – хорошая отправная точка. Это была не лучшая наша игра, мы могли бы сыграть лучше, когда владели мячом. Но во втором тайме « » выпустил превосходных игроков, и мы выстояли.

Наши первые 10 минут против «Эмполи» были великолепны, но затем мы пропустили гол и испугались. Это обернулось ужасным выступлением.

Возможно, сегодня сила наших соперников заставила нас быть чуть осторожнее. Нам нужно сосредоточиться на собственных концепциях и идеях, мы не можем позволить страху взять верх. Нам просто нужно научиться сохранять стойкость и веру в себя.

Что до моих слов о том, что мы «скоро» будем бороться за скудетто, то все зависит от того, что подразумевать под «скоро». Я не имел в виду этот сезон, это больше про будущее. Мы не можем покупать по 15 игроков за одно лето, нам нужно продолжать развитие, понимая, что есть команды, которые сейчас явно сильнее нас. Но я убежден, что в конечном счете мы будем решать эту задачу», – сказал главный тренер римлян.