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  • Силкин о Станковиче: «У меня нет мнения. В нашем чемпионате должны работать русские тренеры. «Спартак» – народная команда»
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Силкин о Станковиче: «У меня нет мнения. В нашем чемпионате должны работать русские тренеры. «Спартак» – народная команда»

Сергей Силкин считает, что в Мир РПЛ должны работать русские тренеры.

«Спартак» начал чемпионат очень хорошо. Но у каждой команды будут ямы и такие моменты, поэтому нормально. У всех команд есть взлеты и падения, сейчас они попали в такую не очень хорошую полосу.

Я за ними пристально не слежу, чтобы делать выводы об изменениях в игре команды. Чтобы знать, нужно быть внутри команды. Вот для «Динамо» – это неудобный соперник.

У меня нет мнения по поводу Станковича. Потому что в нашем чемпионате должны работать русские тренеры. «Спартак» – это народная команда. Люди, которые оказываются в «Спартаке», до конца не понимают, куда они попадают.

Не знаю, справился ли условный Аленичев лучше Станковича, но Деян пока справляется, команда показывает неплохой футбол», – сказал бывший тренер «Динамо». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Legalbet
logoСпартак
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoДмитрий Аленичев
logoСергей Силкин
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