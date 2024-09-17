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  • Газзаев о словах Шевелева про неспособность ЦСКА бороться за 1-е место: «Амбиции клуба не позволяют, чтобы один из руководителей высказывал подобное мнение. Это не его дело»
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Газзаев о словах Шевелева про неспособность ЦСКА бороться за 1-е место: «Амбиции клуба не позволяют, чтобы один из руководителей высказывал подобное мнение. Это не его дело»

Валерий Газзаев прокомментировал слова Евгения Шевелева о ЦСКА.

Ранее заместитель генерального директора армейцев по спортивным вопросам заявил, что ЦСКА на данный момент не готов бороться за 1-е место в Мир РПЛ.

«Я отвечу на его слова так: амбиции и традиции ЦСКА не позволяют, чтобы один из руководителей команды высказывал подобное мнение. Он не должен высказывать свои мысли о том, насколько команда готова бороться – это не его дело. В команде есть главный тренер и президент, которые действительно ставят задачи перед клубом.

Честно говоря, обидно, что занижают достоинства и достижения команды. Мне кажется, что ЦСКА в любом состоянии – это клуб, который всегда был в авангарде российского футбола. Да, может последние годы он не занимает ведущие позиции в турнирной таблице, но, тем не менее, этот клуб всегда должен быть нацелен на высокие места. Поэтому для меня странно, что этот человек высказывает такое мнение», – сказал бывший главный тренер ЦСКА.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЦСКА
logoВалерий Газзаев
logoпремьер-лига Россия
Евгений Шевелев
logoСпорт-Экспресс
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