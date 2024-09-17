Газзаев о словах Шевелева про неспособность ЦСКА бороться за 1-е место: «Амбиции клуба не позволяют, чтобы один из руководителей высказывал подобное мнение. Это не его дело»
Ранее заместитель генерального директора армейцев по спортивным вопросам заявил, что ЦСКА на данный момент не готов бороться за 1-е место в Мир РПЛ.
«Я отвечу на его слова так: амбиции и традиции ЦСКА не позволяют, чтобы один из руководителей команды высказывал подобное мнение. Он не должен высказывать свои мысли о том, насколько команда готова бороться – это не его дело. В команде есть главный тренер и президент, которые действительно ставят задачи перед клубом.
Честно говоря, обидно, что занижают достоинства и достижения команды. Мне кажется, что ЦСКА в любом состоянии – это клуб, который всегда был в авангарде российского футбола. Да, может последние годы он не занимает ведущие позиции в турнирной таблице, но, тем не менее, этот клуб всегда должен быть нацелен на высокие места. Поэтому для меня странно, что этот человек высказывает такое мнение», – сказал бывший главный тренер ЦСКА.
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