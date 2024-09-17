У защитника «Ростова» Эль-Аскалани разрыв крестообразной связки. Египтянин травмировался в матче с «Краснодаром» («РБ Спорт»)

Защитник «Ростова» Эяд Эль-Аскалани порвал «кресты».

Как стало известно «РБ Спорт», у египетского защитника обнаружен разрыв крестообразной связки после углубленного медицинского обследования. В скором времени будет принято решение о дате операции, а также дальнейшей реабилитации футболиста.

Эль-Аскалани получил повреждение в матче 8-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром », в котором «Ростов » уступил со счетом 0:2.