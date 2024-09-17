Классен вернулся в «Аякс» как свободный агент после ухода из «Интера». Контракт – на год
Дэви Классен вернулся в «Аякс».
Клуб из Амстердама объявил о подписании контракта с полузащитником, покинувшим команду год назад. Договор действителен до конца июня 2025 года.
Это второе возвращение воспитанника «Аякса» в клуб. В первый раз он уходил в 2017-м, но вернулся в 2020-м.
Статистику 31-летнего футболиста, в прошлом сезоне игравшего за «Интер», можно изучить здесь.
Фото: english.ajax.nl
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Аякса»
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