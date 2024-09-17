Классен вернулся в «Аякс» как свободный агент после ухода из «Интера». Контракт – на год

Дэви Классен вернулся в «Аякс».

Клуб из Амстердама объявил о подписании контракта с полузащитником, покинувшим команду год назад. Договор действителен до конца июня 2025 года.

Это второе возвращение воспитанника «Аякса » в клуб. В первый раз он уходил в 2017-м, но вернулся в 2020-м.

Статистику 31-летнего футболиста, в прошлом сезоне игравшего за «Интер », можно изучить здесь .

Фото: english.ajax.nl