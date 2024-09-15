Месси создал все 3 гола «Интеру». Триумфальное возвращение после травмы

840 мячей в карьере.

Лионель Месси не играл за «Интер Майами» со 2 июня: после этого он уехал на Кубок Америки, где травмировался в победном финале. И вот почти через три с половиной месяца тренер Херардо Мартино анонсировал: «С ним все в порядке, он вернулся к тренировкам. В нашей команде снова будет лучший игрок мира».

Возвращение пришлось на домашнюю игру с «Филадельфией Юнион» (3:1) – и Лео подтвердил статус. Капитан поучаствовал во всех голах команды.

У Месси дубль и голевая, у Суареса – 1+1

«Интер» пропустил уже на второй минуте, но так даже интереснее было отыгрываться.

Месси перевернул все за четыре минуты: забил дважды – на 26-й и 30-й. Сначала обыгрался с Луисом Суаресом, убрал защитника и отправил мяч в угол ворот. А затем замкнул прострел Жорди Альбы.

Впервые за долгое время вся барселонская четверка оказалась в сборе – Серджи Бускетс тоже играл.

Под конец первого тайма уже Месси ассистировал Суаресу, но гол не засчитали после просмотра ВАР из-за офсайда. Однако уругваец все же не ушел без забитого мяча. На 90+8 Лео снова выкатил под удар Луису – и тот зажег окончательные 3:1.

Таймкод голов Суареса – 1:25.

«Я немного устал. Влажность и погода в Майами не помогли, – сказал Месси в эфире Apple после победы. – Но я очень хотел вернуться – прошло слишком много времени вне поля. Очень счастлив».

У Суареса пять голов в трех последних матчах – он уже второй бомбардир лиги. Месси вернулся в топ-5

Дубль Лионеля позволил ему довести число голов в карьере до 840. Он второй бомбардир в истории футбола, недавно Криштиану Роналду пробил отметку в 900 мячей .

У Суареса другая гонка – он второй бомбардир МЛС в сезоне. Уругваец с 17 голами догнал Кристиана Аранго и Дени Буанга, но те сыграли по 25 матчей, тогда как у Луиса 21. Впереди только Кристиан Бентеке из «Ди Си Юнайтед» – 19 мячей в 25 играх.

Суарес набрал топ-форму: в двух предыдущих играх он сделал по дублю, затем сыграл прощальный матч за сборную и вот теперь снова вернулся к голам за «Интер».

Месси много пропустил, но с 14 голами он делит пятое место в гонке снайперов с еще пятью игроками. А по гол+пас (14+10) аргентинец и вовсе второй после Дени Буанга (17+8) из «Лос-Анджелеса».

Дальше – матч против «Атланты» Миранчука

В общей таблице «Интер» чувствует себя уверенно: первое место в лиге, отрыв от «Цинциннати» в 10 очков. В следующем туре (уже 19 сентября) «Интер» ждет выезд к «Атланте Юнайтед» на знаменитый «Мерседес-Бенц Стэдиум» – наверняка увидим один из самых посещаемых матчей в истории лиги.

В минувшем туре «Атланта» проиграла «Нэшвиллу» – 0:2. Алексей Миранчук отыграл весь матч (нанес два удара, один в створ), это была его дебютная домашняя игра. У россиянина два поражения в трех матчах после перехода в МЛС и пока ноль результативных действий.

Прорвет в матче против звездного «Интера»?

Суарес попрощался со сборной. Не сдержал слез 😢

900 голов Роналду: когда начал забивать, кто больше всех страдал? И на сколько меньше у Месси