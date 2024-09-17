Жирков о возможном переходе в «Спартак» в 2011-м: «Готов был перейти, но отпускали только в «Анжи». Понимал, что болельщики могут и не простить»
Продолжить карьеру в московском клубе защитник мог после ухода из «Челси» летом 2011 года.
«У нас была встреча с Карпиным в сборной. Мы сидели, разговаривали втроем – я, Валерий Георгиевич и Роман Павлюченко. Я играл в «Челси», Роман – в «Тоттенхэме». Я был готов перейти в «Спартак», но отпускали только в одну команду, в «Анжи».
Понимал, что болельщики могут и не простить, но они, можно сказать, и перехода в «Анжи» не простили. Но не может же футболист, если у него нет ни одного предложения, а его в стан соперника зовут, закончить карьеру. Например, всю жизнь отдал ЦСКА, оказался не нужен клубу, и у тебя есть одно предложение «Спартака». Не думаю, что игрок откажется», – сказал Жирков.
В августе 2011 года Юрий Жирков за 11 млн евро перешел из лондонского «Челси» в «Анжи». За махачкалинскую команду Жирков выступал до 2013 года, и провел в ее составе 63 матча, в которых забил 3 мяча и отдал 15 результативных передач.
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