Агент Сатин о матери-агенте Рабьо: «Директор «Атлетико» сказал мне: «Я прекратил переговоры, когда она стала объяснять, где должен играть ее сын». Это невыносимо»

Агент Бруно Сатин рассказал, что «Атлетико» отказался от Адриена Рабьо.

Сегодня о переходе полузащитника на правах свободного агента объявил «Марсель ».

«В первую очередь нужно было узнать его мнение и понять, чего он хочет. Но было бы интереснее спросить его об этом в конце мая, потому что на тот момент [в конце августа] он обошел весь рынок.

Приведу конкретный пример: в конце июля я общался со спортивным директором «Атлетико », и он сказал: «Я дважды говорил с матерью [Рабьо] и сразу же прекратил переговоры, потому что она стала объяснять мне, где должен играть ее сын». Это быстро утомляет всех профессионалов, это невыносимо», – сказал Сатин.

Агент Сатин о Рабьо в «Марселе»: «Это результат некомпетентности его представителей – ему помогала мать. При профессионале он играл бы в одном из топ-10 клубов Европы»