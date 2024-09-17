Браун о Роналду в «МЮ»: «Он мог бы вернуться и попытаться сгладить то неприятное расставание. Даже в первом сезоне после возвращения он забил более 20 голов»

Уэс Браун заявил, что хотел бы увидеть Криштиану Роналду в «МЮ» снова.

«Когда речь идет о возвращении Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед » в любом качестве, нельзя исключать ничего. Очевидно, что когда он покинул клуб во второй раз, мы все были разочарованы, потому что он был одним из лучших игроков в истории «Юнайтед», и было обидно, что все так закончилось.

Я думаю, он мог бы вернуться, попытаться сгладить то неприятное расставание. Даже в своем первом сезоне после возвращения он забил более 20 голов. Я считаю, что его уход не был вынужденным, и если бы он вернулся каким-либо образом, я бы был рад», – сказал бывший защитник «МЮ».