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  • Браун о Роналду в «МЮ»: «Он мог бы вернуться и попытаться сгладить то неприятное расставание. Даже в первом сезоне после возвращения он забил более 20 голов»
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Браун о Роналду в «МЮ»: «Он мог бы вернуться и попытаться сгладить то неприятное расставание. Даже в первом сезоне после возвращения он забил более 20 голов»

Уэс Браун заявил, что хотел бы увидеть Криштиану Роналду в «МЮ» снова.

«Когда речь идет о возвращении Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» в любом качестве, нельзя исключать ничего. Очевидно, что когда он покинул клуб во второй раз, мы все были разочарованы, потому что он был одним из лучших игроков в истории «Юнайтед», и было обидно, что все так закончилось.

Я думаю, он мог бы вернуться, попытаться сгладить то неприятное расставание. Даже в своем первом сезоне после возвращения он забил более 20 голов. Я считаю, что его уход не был вынужденным, и если бы он вернулся каким-либо образом, я бы был рад», – сказал бывший защитник «МЮ». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
logoМанчестер Юнайтед
logoУэс Браун
logoКриштиану Роналду
logoпремьер-лига Англия
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
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