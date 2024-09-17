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Сборная Боснии навсегда исключила Ахмедходжича. Игрок «Шеффилда» раскритиковал медиков команды и заявил о временном отказе играть за нее

Защитник «Шеффилда» Анел Ахмедходжич навсегда исключен из сборной Боснии.

25-летний футболист ранее заявил о временном отказе от выступлений за национальную команду.

Кроме того, он подверг критике медиков сборной, назвав их отношение к делу «легкомысленным и дилетантским».

Ахмедходжич обвинил их в том, что в прошлом году усугубил травму из-за решения медицинского штаба о его готовности к матчу квалификации Евро с Люксембургом. 

«Никто, даже господин Анел Ахмедходжич, не может выбирать, когда и в какое время он может играть за сборную, а когда нет. Никаких «временных отказов» никто не потерпит. Сборная – это культ, священный долг, высший приоритет. Не ты выбираешь, а тебя выбирают!

Мы ясно и четко даем понять, что это конец его карьеры в сборной. Пригласить его снова – в ближайшем или отдаленном будущем – было бы большим оскорблением для всех, кто любит эту страну и сборную. Его действия не имеют никакого оправдания или обоснования. Он нанес оскорбление всем боснийцам и герцеговинцам. Поэтому мы даем на это решительный ответ», – заявил спортивный директор команды Эмир Спахич.  

Уроженец Швеции с боснийскими корнями провел за сборную Боснии 24 матча и забил 1 гол. 

Ахмедходжич из «Шеффилда» стал первым капитаном за 7 лет, отказавшимся от радужной повязки в матче АПЛ: «Почему? Угадайте»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт Федерации футбола Боснии
logoЭмир Спахич
logoШеффилд Юнайтед
происшествия
logoсборная Боснии и Герцеговины по футболу
logoчемпионшип
logoАнел Ахмедходжич
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