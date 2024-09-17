Сборная Боснии навсегда исключила Ахмедходжича. Игрок «Шеффилда» раскритиковал медиков команды и заявил о временном отказе играть за нее
25-летний футболист ранее заявил о временном отказе от выступлений за национальную команду.
Кроме того, он подверг критике медиков сборной, назвав их отношение к делу «легкомысленным и дилетантским».
Ахмедходжич обвинил их в том, что в прошлом году усугубил травму из-за решения медицинского штаба о его готовности к матчу квалификации Евро с Люксембургом.
«Никто, даже господин Анел Ахмедходжич, не может выбирать, когда и в какое время он может играть за сборную, а когда нет. Никаких «временных отказов» никто не потерпит. Сборная – это культ, священный долг, высший приоритет. Не ты выбираешь, а тебя выбирают!
Мы ясно и четко даем понять, что это конец его карьеры в сборной. Пригласить его снова – в ближайшем или отдаленном будущем – было бы большим оскорблением для всех, кто любит эту страну и сборную. Его действия не имеют никакого оправдания или обоснования. Он нанес оскорбление всем боснийцам и герцеговинцам. Поэтому мы даем на это решительный ответ», – заявил спортивный директор команды Эмир Спахич.
Уроженец Швеции с боснийскими корнями провел за сборную Боснии 24 матча и забил 1 гол.
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