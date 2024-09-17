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  • «Диагноз Соболева – звездная болезнь. Он вообще не прогрессирует последние несколько лет. Забил пару десятков мячей в РПЛ, а мнит себя топ-форвардом». Пономарев об Александре
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«Диагноз Соболева – звездная болезнь. Он вообще не прогрессирует последние несколько лет. Забил пару десятков мячей в РПЛ, а мнит себя топ-форвардом». Пономарев об Александре

Владимир Пономарев упрекнул Александра Соболева в звездной болезни.

27-летний нападающий дебютировал за «Зенит» в матче с ЦСКА в 8-м туре Мир РПЛ (1:0). 

«Диагноз Соболева – звездная болезнь. Пока он от нее не избавится, ничего хорошего в его игре ждать не стоит.

Соболев вообще не прогрессирует последние несколько лет. Забил пару десятков мячей в РПЛ, а мнит себя топ-форвардом», – сказал бывший защитник ЦСКА.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
Владимир Алексеевич Пономарев
logoАлександр Соболев
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