«Диагноз Соболева – звездная болезнь. Он вообще не прогрессирует последние несколько лет. Забил пару десятков мячей в РПЛ, а мнит себя топ-форвардом». Пономарев об Александре

Владимир Пономарев упрекнул Александра Соболева в звездной болезни.

27-летний нападающий дебютировал за «Зенит » в матче с ЦСКА в 8-м туре Мир РПЛ (1:0).

«Диагноз Соболева – звездная болезнь. Пока он от нее не избавится, ничего хорошего в его игре ждать не стоит.

Соболев вообще не прогрессирует последние несколько лет. Забил пару десятков мячей в РПЛ , а мнит себя топ-форвардом», – сказал бывший защитник ЦСКА.