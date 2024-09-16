Вингер «Оренбурга» Томпсон о «Зените»: «Все на космическом уровне – индивидуальное мастерство, открывания, комбинации. Лучшая команда в России, просто топ»
Хорди Томпсон назвал «Зенит» лучшей командой России.
– Против кого из грандов нашего футбола вам было тяжелей всего показать свои лучшие качества?
– «Зенит», конечно, вне конкуренции, лучшая команда из тех, с кем я играл в России. Индивидуальное мастерство, открывания, комбинации – все на космическом уровне. Это просто топ.
В «Зените» есть 11‑й номер, бразилец Клаудиньо – просто суперигрок с невероятной скоростью. Он только получает мяч – и бах, Клаудиньо уже у тебя за спиной. Я даже сначала не мог понять, какой у него номер, так быстро он перемещался, – сказал полузащитник «Оренбурга».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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