Вингер «Оренбурга» Томпсон о «Зените»: «Все на космическом уровне – индивидуальное мастерство, открывания, комбинации. Лучшая команда в России, просто топ»

Хорди Томпсон назвал «Зенит» лучшей командой России.

– Против кого из грандов нашего футбола вам было тяжелей всего показать свои лучшие качества?

– «Зенит », конечно, вне конкуренции, лучшая команда из тех, с кем я играл в России. Индивидуальное мастерство, открывания, комбинации – все на космическом уровне. Это просто топ.

В «Зените» есть 11‑й номер, бразилец Клаудиньо – просто суперигрок с невероятной скоростью. Он только получает мяч – и бах, Клаудиньо уже у тебя за спиной. Я даже сначала не мог понять, какой у него номер, так быстро он перемещался, – сказал полузащитник «Оренбурга ».