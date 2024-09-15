Агент Гонду: «У ЦСКА и «Краснодара» был интерес летом, но ничего официального»
Агент Лусиано Гонду рассказал об интересе ЦСКА и «Краснодара» к новичку «Зенита».
«Со стороны ЦСКА и «Краснодара» летом был интерес к Гонду, но ничего официального», – сказал Густаво Гони.
Аргентинский нападающий перешел в «Зенит» из «Архентинос Хуниорс» в конце августа за 12 миллионов евро.
Футболист провел за сине-бело-голубых два матча в Мир РПЛ и забил три гола. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
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