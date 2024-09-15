Агент Гонду: «У ЦСКА и «Краснодара» был интерес летом, но ничего официального»

Агент Лусиано Гонду рассказал об интересе ЦСКА и «Краснодара» к новичку «Зенита».

«Со стороны ЦСКА и «Краснодара » летом был интерес к Гонду , но ничего официального», – сказал Густаво Гони.

Аргентинский нападающий перешел в «Зенит » из «Архентинос Хуниорс» в конце августа за 12 миллионов евро.

Футболист провел за сине-бело-голубых два матча в Мир РПЛ и забил три гола. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .