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Агент Гонду: «У ЦСКА и «Краснодара» был интерес летом, но ничего официального»

Агент Лусиано Гонду рассказал об интересе ЦСКА и «Краснодара» к новичку «Зенита».

«Со стороны ЦСКА и «Краснодара» летом был интерес к Гонду, но ничего официального», – сказал Густаво Гони.

Аргентинский нападающий перешел в «Зенит» из «Архентинос Хуниорс» в конце августа за 12 миллионов евро.

Футболист провел за сине-бело-голубых два матча в Мир РПЛ и забил три гола. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
logoЦСКА
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
агенты
logoЛусиано Гонду
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