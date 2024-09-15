Ждем Сафонова в старте «ПСЖ» на неделе. У Доннаруммы травма

Важные новости: основной голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма из-за мышечного растяжения, полученного в субботней игре с «Брестом» (1:3), пропустит матч Лиги чемпионов против «Жироны». А это значит... За клуб дебютирует Матвей Сафонов!

Сафонов готовился сыграть еще на выходных

У Доннаруммы была уважительная причина для пропуска матча с «Брестом»: родился первый ребенок, назвали Лео.

Итальянец пропустил предматчевую тренировку, чтобы провести время с женой Алессией.

Изначально планировалось, что Доннарумму не включат даже в заявку, но итальянец вышел в старте, а Матвей снова провел игру на скамейке. Россиянин за новый клуб выходил только в товарищеском матче со «Штурмом».

У «ПСЖ» есть еще третий вратарь – 23-летний Арнау Тенас, который пока не впечатляет Луиса Энрике на тренировках. Хотя месяц назад испанец выиграл Олимпиаду!

В общем, препятствий для дебюта Сафонова нет. Когда восстановится Доннарумма, пока неизвестно. На следующей неделе он пройдет восстановительные процедуры.

Сафонов до дебюта: фингал, товарняк против Худякова

Матвей тренируется с «ПСЖ» уже два месяца. Приехал в середине июля, и уже через пару дней ему разбили бровь – ничего серьезного, но выглядел эффектно.

Дебютировал Сафонов в товарищеском матче с австрийским «Штурмом» (2:2) – забавно, что как раз туда летом ушел из «Локомотива» Даниил Худяков. Русские вратари встретили в неожиданных обстоятельствах. «ПСЖ» вышел резервом с экспериментами в защите – так что у Матвея было полно шансов проявить себя.

Луис Энрике говорил о Сафонове, но обошелся без оценок. «Хочу, чтобы все мои игроки были готовы, когда их выберут. Все игроки, которых мы подписали – Невеш, Пачо и Сафонов – усилят команду, независимо от их возраста».

Первые три матча «ПСЖ» в сезоне (с «Гавром», «Монпелье» и «Лиллем») россиянин пропустил – пока Доннарумма в полном порядке, выбить итальянца из основы очень сложно.

Но Матвей прогрессирует:

«Для меня очевидно, что после перехода в такой большой клуб, как «ПСЖ», у Матвея совершенно поменялось видение тренировочного процесса и самодисциплины, – отмечает Валерий Карпин. – Он сам чувствует, что ему надо работать над собой, чтобы выиграть конкуренцию у Доннаруммы. Это слова Матвея».

Первый шаг получилось сделать благодаря обстоятельствам довольно быстро – уже приятный сигнал. На следующей неделе стартует Лига чемпионов, график «ПСЖ» уплотнится, и шансов должно стать больше.

Фото: East News /EOFFROY VAN DER HASSELT / AFP; РФС /Михаил Шапаев