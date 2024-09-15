Агкацев о Сафонове: «Каждый второй вопрос про Мотю – надоело уже, если честно. Мы на связи, общаемся»
Станислав Агкацев признался, что устал от вопросов о Матвее Сафонове.
Минувшим летом Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ».
«Конечно, мы на связи с Матвеем, общаемся. Но если честно, то уже вопросы про Мотю надоели – практически каждый второй вопрос про него», – сказал голкипер «Краснодара».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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