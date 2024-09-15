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  • Агкацев о Сафонове: «Каждый второй вопрос про Мотю – надоело уже, если честно. Мы на связи, общаемся»
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Агкацев о Сафонове: «Каждый второй вопрос про Мотю – надоело уже, если честно. Мы на связи, общаемся»

Станислав Агкацев признался, что устал от вопросов о Матвее Сафонове.

Минувшим летом Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ».

«Конечно, мы на связи с Матвеем, общаемся. Но если честно, то уже вопросы про Мотю надоели – практически каждый второй вопрос про него», – сказал голкипер «Краснодара».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
logoПСЖ
logoпремьер-лига Россия
logoлига 1 Франция
logoКраснодар
logoМатвей Сафонов
logoСтанислав Агкацев
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