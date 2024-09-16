Глава Дагестана о «Динамо» Махачкала: «Верю в то, что клуб сможет повторить успех «Анжи». Я для себя не разделяю успехи этих команд»
Глава Дагестана Сергей Меликов верит в успехи махачкалинского «Динамо».
В 8-м туре Мир РПЛ команда сыграла вничью со «Спартаком» (1:1) и занимает 10-е место в таблице с 9 очками.
«Верю в то, что махачкалинское «Динамо» сможет повторить успех «Анжи». Я уже говорил о том, что «Анжи» это тоже наша история.
Очень хорошая и правильная история дагестанского футбола. Я для себя не разделяю успехи махачкалинского «Динамо» и «Анжи», – сказал Меликов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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