Глава Дагестана о «Динамо» Махачкала: «Верю в то, что клуб сможет повторить успех «Анжи». Я для себя не разделяю успехи этих команд»

Глава Дагестана Сергей Меликов верит в успехи махачкалинского «Динамо».

В 8-м туре Мир РПЛ команда сыграла вничью со «Спартаком» (1:1) и занимает 10-е место в таблице с 9 очками.

«Верю в то, что махачкалинское «Динамо» сможет повторить успех «Анжи». Я уже говорил о том, что «Анжи » это тоже наша история.

Очень хорошая и правильная история дагестанского футбола. Я для себя не разделяю успехи махачкалинского «Динамо » и «Анжи», – сказал Меликов.