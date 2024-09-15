Шалимов о Дзюбе: «Техничный, мастеровитый игрок, он нужен нашему футболу. Вокруг него все время что‑то происходит, будет интересно»

Игорь Шалимов заявил, что Артем Дзюба нужен российскому футболу.

В воскресенье «Акрон» в домашнем матче 8‑го тура Мир РПЛ обыграл «Химки» со счетом 3:0. Дзюба вышел на замену во втором тайме и в дебютной игре за тольяттинский клуб отметился голевой передачей.

«Рад, что Артем остался в РПЛ и заключил контракт с «Акроном ». Если вспомнить его карьеру, то в таких командах Дзюба чувствовал себя хорошо. Артем – техничный и мастеровитый игрок, он нужен нашему футболу. Вокруг него все время что‑то происходит, будет интересно посмотреть», – сказал бывший главный тренер «Краснодара».