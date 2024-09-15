Аканджи о календаре: «Нельзя просто добавлять матч за матчем. В какой-то момент чувствуешь себя слишком уставшим, чтобы играть, а потом начинаются травмы. Должен же быть предел»

Мануэль Аканджи раскритиковал ФИФА и УЕФА за насыщенный футбольный календарь.

«Нельзя просто добавлять матч за матчем и считать, что все будет как прежде. Надо думать и о футболистах.

В какой-то момент просто чувствуешь себя слишком уставшим для того, чтобы играть еще. А потом начинаются и травмы, конечно.

Мы работаем изо всех сил и поддерживаем форму – но должен же быть предел», – сказал защитник «Манчестер Сити ».