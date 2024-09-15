Судья матча «Сосьедад» – «Реал» удалил болбоев с бровки за попадание второго мяча на поле. Он зафиксировал эпизод в протоколе

Судья наказал болбоев на матче «Реал Сосьедад» – «Реал Мадрид».

Встреча 5-го тура Ла Лиги проходила в Сан-Себастьяне и завершилась победой мадридского клуба (2:0). Оба гола «Реал» забил с пенальти.

За две минуты до окончания матча один из мальчиков, подающих мячи, поторопился бросить его футболистам, из-за чего на поле оказалось два мяча. В протоколе матча судья Хуан Мартинес Мунуэра отметил в разделе «другие наблюдения и дополнения» следующее: «На 88-й минуте мальчики, подающие мячи, были удалены с бровки из-за неправильного обращения с мячами».

Сообщается, что инцидент может повлечь последствия для «Реал Сосьедад ». Дисциплинарный кодекс Ла Лиги рассматривает подобные действия со стороны болбоев как серьезное нарушение: «Если это вбрасывание совершено делегатом матча или одним из мальчиков, подающих мячи, помимо наложения на клуб санкции, нарушение будет расценено как неправильное поведение делегата матча, что повлечет его немедленное удаление с поля и дисквалификацию минимум на три матча».