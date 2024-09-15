  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Агент Баринова о штрафах за нарушение ПДД: «Ерунда, все у Дмитрия оплачено, никаких задолженностей нет»
7

Агент Баринова о штрафах за нарушение ПДД: «Ерунда, все у Дмитрия оплачено, никаких задолженностей нет»

Агент Дмитрия Баринова опроверг информацию о неоплаченных штрафах ГИБДД у игрока.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что полузащитник «Локомотива» за полтора года совершил 703 нарушения правил дорожного движения, общая сумма штрафов составила 642 тысячи рублей. За просрочку выплаты штрафов 27-летнего игрока могут арестовать на 15 суток.

«У Mash в последнее время свои футбольные «приколы», это их работа и интересная для читателей повестка. То Соболев, то Глушенков, то теперь Баринов.

Все это ерунда, все у Дмитрия оплачено, никаких задолженностей у него нет», – сказал Павел Банатин.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
происшествия
logoДмитрий Баринов
агенты
logoСпорт-Экспресс
Павел Банатин
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Глава КДК о наказаниях за кричалки про «Зенит»: «Слово «позор» – оскорбление. Оно означает, что человек делает то, что не должно быть примером для подрастающего поколения»
14913 сентября, 09:09
У Баринова 703 нарушения ПДД на 642 тысячи за полтора года. Среди возможных наказаний хавбека «Локо» за просрочку оплаты штрафов – арест на 15 суток (Mash)
2427 сентября, 10:56
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Динамо» Махачкала – «Спартак». 0:1 – Угальде открыл счет. Онлайн-трансляция
3018 минут назадLive
Угальде забил 5 голов в 8 турах Мир РПЛ. Опережает форварда «Спартака» только Глушенков с 7 мячами
5 минут назад
Доннарумма пропустит неделю из-за травмы, полученной в игре с «Брестом». Сафонов может дебютировать за «ПСЖ» против «Жироны» в ЛЧ
613 минут назад
«Барселона» впервые с 2017 года стартовала с пяти побед в Ла Лиге
1813 минут назад
«Барселона» выиграла все пять матчей при Флике с общим счетом 17:4
3020 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» забила 4 гола «Жироне», «Атлетико» против «Валенсии», «Лас-Пальмас» – «Атлетик»
52225 минут назадLive
«Барселона» разгромила «Жирону» в гостях – 4:1! У Ямаля дубль, Ольмо и Педри забили, Феррана удалили
34326 минут назад
ЦСКА объявил об переходе Давилы в мексиканскую «Америку»
1827 минут назад
Ферран получил прямую красную, шипами наступив на ногу Асприлье в матче «Барселоны» с «Жироной»
2530 минут назадФото
Чемпионат Италии. «Интер» против «Монцы», «Наполи» играет с «Кальяри», «Рома» пропустила на 96-й от «Дженоа»
6734 минуты назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
LEON Вторая лига А. «Кубань» принимает «Ленинградец», «Калуга» сыграла вничью с курским «Авангардорм»
39 минут назадLive
LEON Вторая лига Б. «Спартак-2» победил «Знамя Труда», «Балтика БФУ» обыграла «Зенит-2»
39 минут назадLive
Дзюба об ассисте в 1-й игре за «Акрон»: «Удовольствие от голевых передач не меньше, чем от забитых голов. С Хубуловым скентовались сразу, команда хорошая, дружная»
341 минуту назад
Гафин о 4:2 с «Ахматом»: «Игрой «Динамо» не удовлетворены, не реализовали массу моментов. Отрезок между пропущенными и забитыми голами – печальное зрелище»
143 минуты назад
Ольмо заменили из-за травмы на 61-й минуте матча с «Жироной». У хавбека «Барсы» 3 гола в 3 матчах
851 минуту назад
Чемпионат Германии. «Вердер» в гостях у «Майнца», «Санкт-Паули» уступил «Аугсбургу»
55сегодня, 15:29Live
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема принимает «Аль-Вахду»
37сегодня, 15:27Live
«Акрон» разгромил «Химки» – 3:0. Хубулов забил с передачи Дзюбы, у Бакаева гол и пас
24сегодня, 15:25
«Арсенал» 5 дерби подряд не проигрывает «Тоттенхэму». У «канониров» 4 победы и ничья
5сегодня, 15:13
Гонгадзе забил из центрального круга. «СКА Хабаровск» в Раменском обыграл «Нефтехимик» – 2:0
3сегодня, 15:08Видео