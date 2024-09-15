Агент Баринова о штрафах за нарушение ПДД: «Ерунда, все у Дмитрия оплачено, никаких задолженностей нет»
Агент Дмитрия Баринова опроверг информацию о неоплаченных штрафах ГИБДД у игрока.
Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что полузащитник «Локомотива» за полтора года совершил 703 нарушения правил дорожного движения, общая сумма штрафов составила 642 тысячи рублей. За просрочку выплаты штрафов 27-летнего игрока могут арестовать на 15 суток.
«У Mash в последнее время свои футбольные «приколы», это их работа и интересная для читателей повестка. То Соболев, то Глушенков, то теперь Баринов.
Все это ерунда, все у Дмитрия оплачено, никаких задолженностей у него нет», – сказал Павел Банатин.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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