Капитан «Атланты» о Миранчуке: «Он будто скользит с мячом, хорошо контролирует его. Он сможет помочь, нам необходимы завершающие действия в атаке»
Капитан «Атланты» высказался о манере игры Алексея Миранчука.
«Я думаю, когда он с мячом, можно использовать слово вроде «скользящий», не так ли? Он скользит с мячом. Мяч довольно хорошо держится у него на ноге.
Мы стремимся попасть в атакующую треть, в опасные зоны. Нам просто необходимы завершающие действия, пас, удар, все это.
Я думаю, у него есть качества, которые могут помочь нам», – сказал Брэд Гьюзан.
У Миранчука нет голевых действий после 3 матчей в МЛС. Против «Нэшвилла» у хавбека «Атланты» 0,11 по xG, 1 удар в створ, 83% точных передач
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Atlanta Journal-Constitution
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