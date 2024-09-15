Игрок ударил судью кулаком в челюсть из-за спорного пенальти в Индонезии – арбитра увезли на скорой. Федерация расследует инцидент в матче «Ачеха» и «Сентрал Сулавеси» и проверит решения рефери
Как передает IDN Times, инцидент произошел в субботу в матче между «Ачехом» и «Сентрал Сулавеси».
После того, как судья нв добавленное ко второму тайму время назначил пенальти в ворота гостей, выигрывавших со счетом 1:0, нападающий «Сентрал Сулавеси» Мухаммад Ризки ударил его кулаком в челюсть. Арбитр упал на газон, его увезли со стадиона на машине скорой помощи.
Председатель Футбольной ассоциации Индонезии Эрик Тохир заявил, что к Ризки будут применены санкции. Кроме того, будет проведено расследование в отношении арбитра матча Эко Агуса Сугиха Харто, поскольку в той же встрече он принял несколько спорных решений.
«Очень неприятная ситуация. Футбольная ассоциация Индонезии тщательно расследует это событие и применит самые жесткие санкции.
Будет проведено тщательное расследование [действий судьи]. Признаки нечестного судейства становятся серьезным материалом для рассмотрения. То же самое касается реакции игроков, которые наверняка столкнутся с очень серьезными санкциями.
Это не просто наказание, а заявление индонезийского футбола о том, что здесь не терпят действий, выходящих за рамки принципов фэйр-плей», – сказал Тохир.
Сообщается, что как игроку, так и судье в случае обнаружения признаков договорных матчей с его участием, может грозить пожизненное отстранение от футбола.
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