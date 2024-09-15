Игрок ударил судью кулаком в челюсть из-за спорного пенальти в Индонезии – арбитра увезли на скорой. Федерация расследует инцидент в матче «Ачеха» и «Сентрал Сулавеси» и проверит решения рефери

В Индонезии футболист ударил судью после спорного решения.

Как передает IDN Times, инцидент произошел в субботу в матче между «Ачехом» и «Сентрал Сулавеси».

После того, как судья нв добавленное ко второму тайму время назначил пенальти в ворота гостей, выигрывавших со счетом 1:0, нападающий «Сентрал Сулавеси» Мухаммад Ризки ударил его кулаком в челюсть. Арбитр упал на газон, его увезли со стадиона на машине скорой помощи.

Председатель Футбольной ассоциации Индонезии Эрик Тохир заявил, что к Ризки будут применены санкции. Кроме того, будет проведено расследование в отношении арбитра матча Эко Агуса Сугиха Харто, поскольку в той же встрече он принял несколько спорных решений.

«Очень неприятная ситуация. Футбольная ассоциация Индонезии тщательно расследует это событие и применит самые жесткие санкции.

Будет проведено тщательное расследование [действий судьи]. Признаки нечестного судейства становятся серьезным материалом для рассмотрения. То же самое касается реакции игроков, которые наверняка столкнутся с очень серьезными санкциями.

Это не просто наказание, а заявление индонезийского футбола о том, что здесь не терпят действий, выходящих за рамки принципов фэйр-плей», – сказал Тохир.

Сообщается, что как игроку, так и судье в случае обнаружения признаков договорных матчей с его участием, может грозить пожизненное отстранение от футбола.