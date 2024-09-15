Беллингем и Тчуамени вернулись в общую группу «Реала». Джуд пропустил месяц, Орельен – 15 дней
Джуд Беллингем и Орельен Тчуамени вернулись в общую группу «Реала».
Оба полузащитника не тренировались с командой из-за травм. Англичанин пропустил месяц, в августе он получил травму подошвенной мышцы на тренировке. Француз пропустил 15 дней из-за повреждения левой ноги.
Вчера «Мадрид» обыграл «Реал Сосьедад» (2:0) в 5-м туре Ла Лиге. Во вторник «сливочным» предстоит сыграть против «Штутгарта» в Лиге чемпионов.
Фото: realmadrid.com
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Реала»
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