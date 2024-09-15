Беллингем и Тчуамени вернулись в общую группу «Реала». Джуд пропустил месяц, Орельен – 15 дней

Джуд Беллингем и Орельен Тчуамени вернулись в общую группу «Реала».

Оба полузащитника не тренировались с командой из-за травм. Англичанин пропустил месяц, в августе он получил травму подошвенной мышцы на тренировке. Француз пропустил 15 дней из-за повреждения левой ноги.

Вчера «Мадрид » обыграл «Реал Сосьедад» (2:0) в 5-м туре Ла Лиге . Во вторник «сливочным» предстоит сыграть против «Штутгарта» в Лиге чемпионов.

Фото: realmadrid.com