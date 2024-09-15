Лофтус-Чик о Златане в «Милане»: «Он ходит на тренировки, проводит встречи и всегда рядом, если есть вопросы. Он переживает об игроках и клубе, хочет, чтобы мы достигли успеха»
В настоящее время экс-игрок занимает должность советника президента клуба.
«Он старается донести до нас, что мы большой, престижный клуб, который хочет побеждать, и он верит в нас. Думаю, нам нужно вернуть эту энергию, мы усердно работаем над этим.
Он наблюдает за тренировками, а также у нас есть встречи с ним. Он хочет как можно больше помочь игрокам. Он всегда рядом, если у нас есть к нему вопросы.
Так что он очень активен в своей роли, приятно видеть, как он переживает за нас и клуб, как сильно хочет, чтобы мы достигли успеха.
Он думает, что я могу забивать больше. Поэтому мне нужно сосредоточиться на этом. В основном он хочет, чтобы я находился в штрафной и около нее, забивая больше голов», – сказал полузащитник «Милана» в интервью The Times.
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