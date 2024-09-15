Власти Великобритании не выделят 400 млн фунтов на реконструкцию «Кейсмент Парк» в Белфасте. Стадион должен был принять матчи Евро-2028, работы вряд ли завершат в срок
Как сообщает Metro, одним из стадионов, которые должны принять матчи Евро-2028 в Великобритании и Ирландии, должен стать «Кейсмент Парк» в Белфасте, закрытый с июня 2013 года.
Согласно плану, после реконструкции, частично финансируемой правительством Великобритании, вместимость стадиона должна составить 30 тысяч человек – завершить работы планировалось не позднее лета 2027 года.
Однако в прошедшую пятницу было объявлено о прекращении работ по реконструкции стадиона из-за «стремительного роста расходов и отсутствия прогресса в реализации проекта», в связи с чем возник риск того, что работы не удастся завершить вовремя.
«Предполагаемые затраты на строительство резко возросли – со 180 миллионов фунтов в октябре 2023 года, когда была подана заявка на проведение Евро-2028, до потенциально более 400 миллионов фунтов. Существует значительный риск того, что стадион не будет построен вовремя к турниру.
Поэтому, к сожалению, мы решили, что правительству Великобритании нецелесообразно выделять финансирование на строительство «Кейсмент Парк» ко времени проведения матчей Евро-2028.
Это было очень трудное решение, учитывая нашу веру в партнерство во время Евро-2028, но в сложившихся обстоятельствах это единственное верное решение», – говорится в совместном письме министра по делам Северной Ирландии Хилари Бенна и министра спорта Великобритании Лизы Нэнди.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий