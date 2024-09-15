Власти Великобритании не выделят 400 млн фунтов на реконструкцию «Кейсмент Парк» в Белфасте. Стадион должен был принять матчи Евро-2028, работы вряд ли завершат в срок

Власти Британии не выделят деньги на реконструкцию одного из стадионов Евро-2028.

Как сообщает Metro, одним из стадионов, которые должны принять матчи Евро-2028 в Великобритании и Ирландии, должен стать «Кейсмент Парк» в Белфасте, закрытый с июня 2013 года.

Согласно плану, после реконструкции, частично финансируемой правительством Великобритании, вместимость стадиона должна составить 30 тысяч человек – завершить работы планировалось не позднее лета 2027 года.

Однако в прошедшую пятницу было объявлено о прекращении работ по реконструкции стадиона из-за «стремительного роста расходов и отсутствия прогресса в реализации проекта», в связи с чем возник риск того, что работы не удастся завершить вовремя.

«Предполагаемые затраты на строительство резко возросли – со 180 миллионов фунтов в октябре 2023 года, когда была подана заявка на проведение Евро-2028, до потенциально более 400 миллионов фунтов. Существует значительный риск того, что стадион не будет построен вовремя к турниру.

Поэтому, к сожалению, мы решили, что правительству Великобритании нецелесообразно выделять финансирование на строительство «Кейсмент Парк» ко времени проведения матчей Евро-2028.

Это было очень трудное решение, учитывая нашу веру в партнерство во время Евро-2028, но в сложившихся обстоятельствах это единственное верное решение», – говорится в совместном письме министра по делам Северной Ирландии Хилари Бенна и министра спорта Великобритании Лизы Нэнди.