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  • Мерфи про «МЮ»: «Де Лигт и Мартинес могут стать надежной парой защитников, о которой мечтал тен Хаг. Они были агрессивны, задали тон игры, хорошо располагались и помогали команде»
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Мерфи про «МЮ»: «Де Лигт и Мартинес могут стать надежной парой защитников, о которой мечтал тен Хаг. Они были агрессивны, задали тон игры, хорошо располагались и помогали команде»

Дэнни Мерфи похвалил центральных защитников «Манчестер Юнайтед».

Вчера манкунианцы обыграли «Саутгемптон» со счетом 3:0 в 4-м туре АПЛ.

«Маттейс де Лигт и Лисандро Мартинес активизировались, когда «Юнайтед» испытывал трудности в начале матча. Видны обнадеживающие признаки того, что они могут стать надежной парой центральных защитников, о которой мечтал Эрик тен Хаг.

«Юнайтед» обрел уверенность и контролировал игру, забив свой первый гол на 35-й минуте. Но до этого они находились под давлением, и именно центральные защитники помогли им пройти через это.

Оба игрока выглядели агрессивными, желали выиграть мяч и использовали свою физическую форму, чтобы повлиять на игру. Без особой помощи от товарищей по команде они держались солидно в течение непростых первых 30 минут. Они были активны в прессинге, иногда выходя в центр поля, чтобы попытаться выиграть мяч, было несколько хороших выносов головой от Де Лигта. Они задали тон игры команды.

Да, мы знаем, что более сильные соперники, как «Ливерпуль», могли бы добить «Юнайтед», но это не вина центральных защитников. Всем защитникам нужна поддержка, поэтому был подписан Мануэль Угарте.

Для тен Хага было важно увидеть их партнерство. Они хорошо располагались, редко находясь далеко друг от друга. Мартинеса блестяще раздавал передачи, а Де Лигт забил гол после сложной паузы на сборные.

Они выглядели хорошо сбалансированными и надежными. Основные проблемы «Юнайтед» возникли в зонах, где пришлось нелегко Диогу Далоту.

Теперь тен Хагу нужно сохранить эту пару вместе в нескольких играх, чтобы они могли совершенствоваться вместе. Травмы в прошлом сезоне привели к тому, что у «Юнайтед» так часто менялась оборона, что они выглядели запутанными.

Де Лигт, вероятно, не добился того успеха, который предполагали его первые дни в «Аяксе». Вчера мне понравилось в нем, что он не кажется тем парнем, который расстраивается из-за своих прошлых ошибок или предыдущих выступлений.

Во вторник его заменили в матче Нидерландов против Германии, но он был включен в игру, организуя своих партнеров по «Юнайтед». Я видел, как он регулярно давал указания, он не стесняется этого и не замыкается в себе.

Де Лигт и Мартинес не смогут изменить положение «Юнайтед» вдвоем, но вместе с Угарте они смогут обеспечить важную основу для дальнейшего развития», – написал экс-игрок «Ливерпуля» и сборной Англии.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
logoМанчестер Юнайтед
logoДэнни Мерфи
logoпремьер-лига Англия
logoСаутгемптон
logoЭрик тен Хаг
logoДиогу Далот
logoМаттейс де Лигт
logoМануэль Угарте
logoЛисандро Мартинес
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