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Воспитанник «Барсы» Корредера перешел в «Химки»

Воспитанник «Барселоны» Алекс Корредера стал игроком «Химок».

«Алекс Корредера подписал контракт с «Химками»! Испанец – воспитанник каталонской «Барселоны», в системе сине-гранатовых Алекс пробыл с 2004-го по 2015 год. Ранее полузащитник выступал за клуб «Тенерифе» из Сегунды, проведя в сумме 118 матчей и отметившись 3 голами и 6 голевыми передачами.

Добро пожаловать, Алекс! Желаем успешной игры и побед в составе нашей команды 🤝», – говорится в сообщении подмосковного клуба.

 Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что сумма сделки составит 500 тысяч евро, а зарплата игрока – 2,2 млн рублей в месяц.

Подробная статистика 28-летнего игрока доступна по ссылке.

Фото: t.me/fchimki97

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Химок»
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411 сентября, 12:21
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