Воспитанник «Барсы» Корредера перешел в «Химки»

Воспитанник «Барселоны» Алекс Корредера стал игроком «Химок».

«Алекс Корредера подписал контракт с «Химками»! Испанец – воспитанник каталонской «Барселоны», в системе сине-гранатовых Алекс пробыл с 2004-го по 2015 год. Ранее полузащитник выступал за клуб «Тенерифе » из Сегунды , проведя в сумме 118 матчей и отметившись 3 голами и 6 голевыми передачами.

Добро пожаловать, Алекс! Желаем успешной игры и побед в составе нашей команды 🤝», – говорится в сообщении подмосковного клуба.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал , что сумма сделки составит 500 тысяч евро, а зарплата игрока – 2,2 млн рублей в месяц.

Подробная статистика 28-летнего игрока доступна по ссылке .

Фото: t.me/fchimki97