Смоллинг в дебютном матче за «Аль-Фейху» (0:5): автогол на 6-й минуте и прямая красная на 55-й
Крис Смоллинг неудачно дебютировал за «Аль-Фейху».
В домашнем матче 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Раэдом» (0:5) 34-летний защитник забил гол в свои ворота на 6-й минуте, а на 55-й – получил прямую красную карточку.
Ранее Смоллинг выступал за «Рому» и «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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