Смоллинг в дебютном матче за «Аль-Фейху» (0:5): автогол на 6-й минуте и прямая красная на 55-й

Крис Смоллинг неудачно дебютировал за «Аль-Фейху».

В домашнем матче 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Раэдом » (0:5) 34-летний защитник забил гол в свои ворота на 6-й минуте, а на 55-й – получил прямую красную карточку.

Ранее Смоллинг выступал за «Рому» и «Манчестер Юнайтед».