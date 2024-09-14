«Милан» впервые победил при Фонсеке – «Венецию» (4:0)
Паулу Фонсека одержал первую победу во главе «Милана».
«Россонери» разгромили «Венецию» в 4-м туре Серии А – 4:0.
Миланцы впервые победили в официальном матче под руководством португальского тренера. Ранее они дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение.
17 сентября «Милан» встретится с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости