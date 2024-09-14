«Милан» впервые победил при Фонсеке – «Венецию» (4:0)

Паулу Фонсека одержал первую победу во главе «Милана».

«Россонери» разгромили «Венецию» в 4-м туре Серии А – 4:0.

Миланцы впервые победили в официальном матче под руководством португальского тренера. Ранее они дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение.

17 сентября «Милан » встретится с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.