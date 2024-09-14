Тен Хаг про 3:0 с «Саутгемптоном»: «МЮ» должен побеждать в каждом матче, сегодня мы это сделали. После пенальти и гола игра была за нами»

Эрик тен Хаг прокомментировал победу над «Саутгемптоном» (3:0).

«Мы должны побеждать в каждой игре, и сегодня мы это сделали.

Иногда нужно найти способ победить. В первые минуты игры у нас возникли проблемы, но после отбитого пенальти Андре [Онана] и гола де Лигта игра была за нами.

Гол Рэшфорда – очень важно. Мы говорили перед матчем, и это очень важно для него. Вообще, это важного для каждого нападающего. Ты хочешь быть в списке бомбардиров. Теперь он забил первый гол, и я уверен, что дальше будет больше.

У нас были шансы переломить ход игры, у нас были моменты, я не знаю, сколько, но были. У нас было несколько, чтобы повести в счете 3:0 или 4:0», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».