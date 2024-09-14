Эдерсон ассистировал Холанду в матче с «Брентфордом». Это 4-я голевая вратаря «Сити» в АПЛ
Эрлинг Холанд забил с передачи Эдерсона.
«Манчестер Сити» принимает «Брентфорд» в 4-м туре АПЛ (2:1, перерыв).
«Горожане» вышли вперед на 32-й минуте – Холанд после дальнего выноса Эдерона корпусом потеснил защитника и выбежал один на один с вратарем соперника, реализовав эпизод.
Для бразильского голкипера это 4-я голевая передача за все время выступлений в АПЛ.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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