Эдерсон ассистировал Холанду в матче с «Брентфордом». Это 4-я голевая вратаря «Сити» в АПЛ

Эрлинг Холанд забил с передачи Эдерсона.

«Манчестер Сити » принимает «Брентфорд » в 4-м туре АПЛ (2:1, перерыв).

«Горожане» вышли вперед на 32-й минуте – Холанд после дальнего выноса Эдерона корпусом потеснил защитника и выбежал один на один с вратарем соперника, реализовав эпизод.

Для бразильского голкипера это 4-я голевая передача за все время выступлений в АПЛ .