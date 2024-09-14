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КАМАЗ забил «Алании» на 12-й секунде. Гол в топ-3 по скорости за историю Первой лиги

Нападающий КАМАЗа Давид Караев забил быстый мяч «Алании».

Форвард, ранее выступавший за владикавказскую команду, забил на 12-й секунде матча.

Журналист Сергей Ильев уточнил, что гол Караева входит как минимум в топ-3 за всю историю Мелбет Первой лиги. Точно быстрее забивал только полузащитник «Краснодара-2» Рустам Халназаров в 2022-м «Енисею» – на 9-й секунде.

Опубликовано: Sports
logoПервая лига
logoКАМАЗ
logoАлания Владикавказ
logoДавид Караев
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