Акинфеев сыграет против «Зенита» с повязкой, посвященной 49-летию фан-движения ЦСКА
Игорь Акинфеев сыграет с «Зенитом» с повязкой, посвященной фанатам ЦСКА.
В сегодняшнем матче 8-го тура Мир РПЛ против «Зенита» капитан армейцев выйдет на поле с особой повязкой, посвященной 49-летию фанатского движения ЦСКА.
Фото: t.me/pfccskamoscow
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 16:30 по московскому времени.
Повязки Акинфеева – красивая карта всей жизни. Он рассказал нам о каждой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал ЦСКА
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