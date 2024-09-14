Акинфеев сыграет против «Зенита» с повязкой, посвященной 49-летию фан-движения ЦСКА

Игорь Акинфеев сыграет с «Зенитом» с повязкой, посвященной фанатам ЦСКА.

В сегодняшнем матче 8-го тура Мир РПЛ против «Зенита » капитан армейцев выйдет на поле с особой повязкой, посвященной 49-летию фанатского движения ЦСКА .

Фото: t.me/pfccskamoscow

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 16:30 по московскому времени.

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