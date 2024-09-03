Акинфеев теперь на каждую игру выходит с новой повязкой. И рассказывает об этом Спортсу’’

Скоро юбилей.

В октябре исполнится 20 лет с тех пор, как Игорь Акинфеев впервые стал капитаном ЦСКА. В последние годы капитанские повязки иногда были вшиты в его форму – по словам Игоря, так удобнее. Идея на каждую игру делать новую повязку пришла перед стартом сезона администратору ЦСКА Владу Стельмаху. Акинфеев сразу согласился – в последнее время он открыт к экспериментам.

За 10 дней до каждого матча дизайн новой повязки обсуждают в медиа-группа ЦСКА (есть даже посвященный этому чат). Большинство идей показывают Игорю заранее, и он уточняет замысел или выбирает из нескольких. Некоторые повязки (например, бык против коня на игру с «Краснодаром») делают без консультаций с капитаном.

Когда идея повязки оформлена, дизайнер рисует ее и отправляет на производство. Делается повязка пять рабочих дней. Каждую изготовляют в двух экземплярах. Одну Игорь забирает себе, вторая используется для клубных розыгрышей и благотворительных аукционов.

Кстати, в кубковых матчах капитанит Игорь Дивеев, но на его руку повязки, сделанные для Акинфеева, не налезают. В играх с «Пари НН» и «Ахматом» Дивеев играл в старой, с надписью UEFA against racism.

Впервые Акинфеев надел капитанскую повязку на «Стэмфорд Бридж»

«Капитанская повязка ЦСКА мне впервые досталась осенью 2004-го, когда на «Стэмфорд Бридж» играли с «Челси» в Лиге чемпионов, – говорит Акинфеев. – Никто этого матча не помнит, кроме меня. Мы тогда проиграли 0:2. На 72-й минуте нашего капитана Сергея Семака заменили на Милоша Красича, и повязку отдали Сергею Игнашевичу, но он почему-то передал ее мне.

Под рукав золотистой майки с надписью «Сибнефть» я повязку благополучно спрятал, чтоб ее почти не видно было, и отыграл так последние 18 минут.

В следующем году, через четыре дня после победы в Кубке УЕФА, я впервые вышел с повязкой с первых минут (против «Спартака»), а полноценным капитаном стал в 2008-м.

С тех пор играл с разными повязками – с флагом России, с эмблемой ЦСКА. В какой-то год повязки вшивали в форму, в какой-то нет. Это зависело от настроения. Но такого креатива, как сейчас (каждый тур – новая повязка) не было, так что сюрприз нашей медиагруппы зашел на ура».

Акинфеев играл на Песчаной еще в 90-е

Этот сезон – 22-й для меня в РПЛ. Отсюда и идея повязки на первый тур: с конями и надписью: «22-й сезон – поскакали».

На второй матч я вышел с изображением жены и детей.

На третий – с координатами нашего стадиона.

Там, где сейчас «ВЭБ Арена», раньше находился стадион «Песчаное». Оказался я на нем впервые году в 1992-м. Рядом со Старой Песчанкой находились поля, которые мы называли городки, потому что их было очень много.

Потом я дебютировал на Песчанке за юношей ЦСКА – на ужасном поле, окруженном деревянными скамейками. Я тогда был в желтой майке с надписью Opel, молодой и красивый. Вокруг стадиона стояли сосны, было так живописно. Вспоминаю – и аж слезы накатывают.

Позже на этом же стадионе, но уже на хорошем поле, мы в серии пенальти обыграли «Спартак-2» в финале юношеского Кубка России. С Песчанкой у меня масса теплых воспоминаний.

Почему на повязке с тренерами появились не только Газзаев с Чановым, но и Коваль

Повязку с координатами нашего стадиона сделали без моего участия, а вот идея на игру с «Локо» отчасти моя. Очень понравилось, как выглядела повязка с изображением трех важнейших тренеров моей жизни: Коваля, Чанова и Газзаева.

В школе ЦСКА я начинал в команде 1984 года рождения у Дезидерия Федоровича Ковача и Алексея Владимировича Говязина. Когда мне исполнилось 11 лет, Павел Григорьевич Коваль забрал меня в команду 1985 года.

Я выиграл массу турниров и наград, за что благодарен Ковалю. Если бы он не настоял, чтобы я перешел на год младше, во мне, наверное, не было бы столько силы духа. А, может, меня вообще не было бы как профессионального футболиста.

Потом Вячеслав Викторович Чанов и Валерий Георгиевич Газзаев взяли меня на сборы с первой командой ЦСКА, и в марте 2003-го я дебютировал в Кубке Премьер-лиги против «Зенита» . Коваль, Чанов и Газзаев дали мне дорогу в большой футбол (кстати, именно Валерию Георгиевичу подарили повязку с тренерами), но не забываю и тренеров вратарей в школе ЦСКА: легендарных Юрия Павловича Пшеничникова и Владимир Александровича Астаповского.

Владимир Александрович ездил с нами на сборы и рассказывал разные байки про футбол своей молодости. Показывал колено, которое выворачивалось вовнутрь. Потом он вставлял его обратно и говорил: «Вот это футбол!» Мне повезло общаться с настоящими профессионалами советской закалки. Повезло расти не в тепличных условиях, а в 90-е – они по-хорошему закаляли.

Возможно, на повязке Акинфеева появятся его кумиры

Кумиром в 90-е был Станислав Черчесов. Он впечатлял в играх за сборную и «Спартак», который тогда был на виду и ярко выглядел в Лиге чемпионов. Ну а кумир подросткового возраста – Сантьяго Канисарес из «Валенсии».

На Евро-2004 меня взяли третьим вратарем, и перед игрой с Испанией мы с Канисаресом поменялись майками в подтрибунном помещении. Это была моя нереальная мечта, и Сантьяго с легкостью согласился поменяться непонятно с кем. Мне тогда только-только исполнилось 18.

Майка Канисареса до сих пор висит у меня на видном месте. Было очень приятно получить поздравления с каким-то очередным рекордом от Буффона и, конечно, от Сантьяго. Это дорогого стоит. Посмотрим, возможно, на одной из будущих повязок появятся и мои кумиры.

На последнюю летнюю игру я выходил с изображением «Арены Химки», где мы провели золотые матчи в 2013-м и 2014-м. На повязке же отразили все трофеи, которые брал ЦСКА пока стадион в Химках был для нас домашним».

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Фото: Gettyimages /Ben Radford, Clive Brunskill; pfc-cska.com