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Фэнтези
1 мин.

Батраков рвет сезон в фэнтези. Рост популярности – безумный 📈

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Почти догнал Глушенкова по очкам.

Алексей Батраков помог «Локомотиву» обыграть «Ростов» и выйти в лидеры – забил и сделал ассист. Прибавил еще 10 очков в фэнтези РПЛ.

Однозначно главное открытие сезона и в фэнтези тоже. Полузащитник за 5,5 млн заносит и заносит.

Популярность улетает в космос.

● Батраков стал самым популярным выбором в лиге: после того, как Максима Глушенкова массово рапродали из-за его травмы, именно полузащитник «Локо» вышел в лидеры. Второй – форвард «Рубина» Мирлинд Даку (45,5%), третий – защитник ЦСКА Игорь Дивеев (45%).

● Алексей почти догнал Глушенкова по очкам: 48 – 50. Да, зенитовец пропустил этот тур и рано ушел в прошлом, но все равно разве кто-то ждал, что конкуренция в топе турнира по очкам будет именно такой? Максим вряд ли вернется в следующем туре, так что Батракову достаточно будет отыграть 60 минут, чтобы сравняться.

● Батраков сейчас в 2,6 раза популярнее Сергея Пиняева (у него 15,2% выбора). Хотя на старте сезона Пиняева брали в семь раз чаще: 21,96% против 3,07%. Очевидно, Алексей сейчас намного эффективнее: и результативнее, и дешевле на 2 млн.

В многих других ситуациях полузащитника «Локомотива» перед матчем с «Краснодаром», который не пропускает три тура подряд, можно было бы убирать в запас или продавать – но точно не Алексея Батракова в такой шикарной форме.

Фото: fclm.ru

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4 комментария
А в шапке статьи вместо фото Батракова почему-то фото Самошникова.
+8
0
+8
Поставила Батракова еще тура три назад и сижу теперь кайфую!
+4
-3
+1
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