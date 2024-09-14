Шахин о 4:2 с «Хайденхаймом»: «Боруссия» очень хорошо провела начало матча и одержала закономерную победу» 

Нури Шахин оценил победу над «Хайденхаймом» (4:2) в 3-м туре Бундеслиги.

«Мы победили заслуженно, очень хорошо провели начало матча. Сначала мы закрыли дверь [повели в счете 2:0], но затем открыли ее вновь. У нас было несколько голевых моментов, и «Хайденхайм » снова вернулся в игру.

Мы проявили твердость и в итоге одержали закономерную победу», – сказал главный тренер дортмундской «Боруссии ».