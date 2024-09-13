Чемпионат Германии. «Дортмунд» против «Хайденхайма», «Бавария» и «Байер» проведут матчи в субботу

В Бундеслиге пройдут матчи 3-го тура.

В пятницу дортмундская «Боруссия » примет «Хайденхайм ».

В субботу «Байер » сыграет в гостях с «Хоффенхаймом », «Бавария » – с «Хольштайном».

Чемпионат Германии

3-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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