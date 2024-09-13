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Чемпионат Германии. «Дортмунд» против «Хайденхайма», «Бавария» и «Байер» проведут матчи в субботу

В Бундеслиге пройдут матчи 3-го тура.

В пятницу дортмундская «Боруссия» примет «Хайденхайм».

В субботу «Байер» сыграет в гостях с «Хоффенхаймом», «Бавария» – с «Хольштайном».

Чемпионат Германии

3-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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