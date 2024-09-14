Осинькин про 2:0 с «Рубином»: «Хорошая игра «Крыльев» с хорошей командой. Очень важные очки» 

Игорь Осинькин оценил победу «Крыльев Советов» над «Рубином» (2:0) в Мир РПЛ.

«Начало сезона, всем нужны очки, наверное, чуть больше – нам. Был негативный фон вокруг команды, который, конечно, для такой спокойной работы мешает. И очень важно нам надо было сделать вот ту достаточно большую селекционную работу, которая у нас прошла, подтвердить и результатом.

Наверное, кроме результата, надо подчеркнуть, что особенно в первом тайме достаточно хорошая игра была, качественная игра с нашей стороны. Второй тайм больше по счету, но контратаки приводили к хорошим моментам. Но в целом даже сейчас не все игроки могли играть, не все вышли, не все в полную силу могли играть после травм.

Считаю, что мы сыграли хорошую игру с хорошей командой, очень важные очки, мы идем дальше», — сказал главный тренер «Крыльев Советов ».