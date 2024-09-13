Клод Макелеле возглавил греческий «Астерас».

Об этом говорится в заявлении греческого клуба. Детали соглашения не уточняются.

Последним место работы Макелеле был «Челси» – год назад он покинул лондонский клуб, в котором курировал игроков, выступающих в аренде за другие команды.

После трех туров чемпионата Греции «Астерас» идет на 5-м месте, набрав 4 очка.

Изображение: asterastripolis.gr