Макелеле возглавил греческий «Астерас»
Клод Макелеле возглавил греческий «Астерас».
Об этом говорится в заявлении греческого клуба. Детали соглашения не уточняются.
Последним место работы Макелеле был «Челси» – год назад он покинул лондонский клуб, в котором курировал игроков, выступающих в аренде за другие команды.
После трех туров чемпионата Греции «Астерас» идет на 5-м месте, набрав 4 очка.
Изображение: asterastripolis.gr
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Астераса»
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