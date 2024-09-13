Каманцев об офсайдных линиях: «Санкции не дают даже думать о технологиях уровня ЛЧ, китайский продукт будет развиваться. Цель – сокращение времени построения линий»

Павел Каманцев высказался об офсайдных линиях в Мир РПЛ.

Ранее представители клубов попросили улучшить графику офсайдных линий на встрече с главой департамента экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Милорадом Мажичем.

«Санкционные ограничения не дают возможности даже думать о технологиях уровня Лиги чемпионов .

Плюс всегда есть вопрос экономической целесообразности: эти технологии очень дорогие. Если лига будет создавать продукт, который будет стоить миллиарды долларов, то, безусловно, все лучшие технологии будут приветствоваться нами, но это дело будущего.

Китайские офсайдные линии будут развиваться. Главная цель – сокращение времени построения линий.

Сейчас РФС не находится в положении, когда мы можем выбрать и купить что хотим, но для нас это шанс усиливать собственные компетенции и развивать продукт вместе с нашими партнерами», – сказал председатель судейского комитета и экспертно‑судейской комиссии при президенте РФС в интервью Спортсу’‘.

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