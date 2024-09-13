Ривалдо: «Бразилия играет очень плохо, это печально и возмущает людей. Наши лучшие игроки не показывают того, что делают в своих клубах»

Ривалдо недоволен игрой сборной Бразилии.

«Бразилия играет очень плохо. Национальная сборная переживает очень сложные и трудные времена. Это печально и это возмущает людей.

Поражение от Парагвая , который сильно уступает Бразилии, обидно. Парагвай обыграл Бразилию, забив второй гол во всех этих отборочных матчах. Мы должны двигаться вперед и теперь думать только о Чили . Потому что проигрыш в Чили значительно усложнит ситуацию

Сегодня мы не готовы, и наши лучшие игроки не показывают хороший футбол. Я уверен, что мы поедем на чемпионат мира, но плохо ехать, не зная, кто будет в основе Бразилии, какие игроки будут представлять нацию.

Это тревожное время, и нам нужно как можно скорее выбраться из этого. Мы должны хорошо и уверенно побеждать в следующих играх, чтобы главные игроки показывали в сборной то, что они делают в своих клубах», – сказал Betfair экс-игрок сборной Бразилии.