Ривалдо: «Бразилия играет очень плохо, это печально и возмущает людей. Наши лучшие игроки не показывают того, что делают в своих клубах»
«Бразилия играет очень плохо. Национальная сборная переживает очень сложные и трудные времена. Это печально и это возмущает людей.
Поражение от Парагвая, который сильно уступает Бразилии, обидно. Парагвай обыграл Бразилию, забив второй гол во всех этих отборочных матчах. Мы должны двигаться вперед и теперь думать только о Чили. Потому что проигрыш в Чили значительно усложнит ситуацию
Сегодня мы не готовы, и наши лучшие игроки не показывают хороший футбол. Я уверен, что мы поедем на чемпионат мира, но плохо ехать, не зная, кто будет в основе Бразилии, какие игроки будут представлять нацию.
Это тревожное время, и нам нужно как можно скорее выбраться из этого. Мы должны хорошо и уверенно побеждать в следующих играх, чтобы главные игроки показывали в сборной то, что они делают в своих клубах», – сказал Betfair экс-игрок сборной Бразилии.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий