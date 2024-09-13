«Все едут в Таиланд, а для меня это большая деревня. Во Вьетнаме грязно, еду готовят на улице, сервиса нет, такой отдых не привлекает. На Мальдивах красиво и аккуратно». Воробьев о туризме
Дмитрий Воробьев высказался о туризме в Таиланде и Вьетнаме.
– Мог ли представить, что оказался бы во Вьетнаме, если бы не сборная?
– Нет. Все едут в Таиланд, а для меня это какая-то большая деревня.
Во Вьетнаме цивильности нет: грязно, мусора много, еду готовят прямо на улице. Это не по мне.
Летали с женой на Мальдивы, там все красиво, аккуратно. Здесь сервиса нет, поэтому такой отдых не особо привлекает, – сказал нападающий «Локомотива» и сборной России.
5 сентября сборная России в товарищеском матче, проходившем в Ханое, крупно обыграла команду Вьетнама (3:0). Дмитрий Воробьев дебютировал за российскую сборную в этой встрече.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости