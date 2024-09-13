«Все едут в Таиланд, а для меня это большая деревня. Во Вьетнаме грязно, еду готовят на улице, сервиса нет, такой отдых не привлекает. На Мальдивах красиво и аккуратно». Воробьев о туризме

Дмитрий Воробьев высказался о туризме в Таиланде и Вьетнаме.

– Мог ли представить, что оказался бы во Вьетнаме, если бы не сборная?

– Нет. Все едут в Таиланд, а для меня это какая-то большая деревня.

Во Вьетнаме цивильности нет: грязно, мусора много, еду готовят прямо на улице. Это не по мне.

Летали с женой на Мальдивы, там все красиво, аккуратно. Здесь сервиса нет, поэтому такой отдых не особо привлекает, – сказал нападающий «Локомотива » и сборной России.

5 сентября сборная России в товарищеском матче, проходившем в Ханое, крупно обыграла команду Вьетнама (3:0). Дмитрий Воробьев дебютировал за российскую сборную в этой встрече.