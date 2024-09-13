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Дмитрий Воробьев: «Хотел устроиться работать в такси в 21 год – отец отругал. Помотало меня после «Краснодара»

Дмитрий Воробьев рассказал о пути к дебюту за сборную России.

5 сентября 26-летний нападающий «Локомотива» сыграл за команду в товарищеском матче против Вьетнама (3:0).

«Много всего было после ухода из «Краснодара». Скажем так, меня помотало. Все лето 2018 года я был без команды, не было предложений. От нечего делать уже было поехал в Крым, как позвонил бывший игрок «Краснодара» Евгений Шипицын и предложил поехать в Чехию.

Эту историю я уже много раз рассказывал. Ничего не получилось: полгода не было контракта и денег, билеты помогал покупать отец.

Я махнул рукой и приехал домой. А что мне там было делать? Мне 21 год, я взрослый парень, деньги нужны. Хотел устроиться работать в такси, чтобы хоть что-то было. Идею не поддержал отец, отругал меня.

Дальше появился вариант с «Нижним Новгородом» (нынешнее название клуба «Пари НН» – Спортс’‘). Через полгода я ушел в «Волгарь». Когда клуб вышел в Первую лигу, начался мой рост. За меня взялся Виталий Николаевич Панов, я стал много забивать и перешел в «Оренбург». Дальше вы все знаете», – рассказал смеясь Воробьев.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoОренбург
logoЕвгений Шипицин
logoКраснодар
logoВолгарь
Виталий Панов
logoПари НН
logoДмитрий Воробьев
logoЧемпионат.com
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