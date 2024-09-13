«Акрон» подписал форварда Тшиботу из «Хапоэля»
До 2015 года конголезский форвард выступал на родине. Затем нападающий перешел в чемпионат Израиля, в котором в общей сложности отыграл восемь сезонов за «Маккаби» из Хайфы и Тель-Авива, «Бней Иегуду», «Хапоэли» из Тель-Авива и Кфар-Савы.
В 204 матчах в Израиле Тшибота отметился 35 забитыми мячами и 24 голевыми передачами. Футболист выигрывал израильскую Премьер-лигу, а также Кубок и Суперкубок Израиля.
В промежутке между играми за израильские клубы – с июля 2019 по февраль 2022 года – Мавис выступал за «Лудогорец». В Болгарии он дважды становился чемпионом страны и дважды выигрывал Суперкубок. В 69 матчах нападающий забил 20 голов и сделал 12 ассистов.
Мавис имеет опыт выступления в Лиге чемпионов и Лиге Европы, на его счету 19 матчей в финальных розыгрышах и 20 в квалификации. Также игрок провел десять матчей в составе своей национальной сборной.
Статистика 28-летнего вингера доступна здесь.
Фото: t.me/fcakron
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