«Динамо» отдало вратаря Купцова «КАМАЗу» в аренду

«Динамо » объявило о переходе вратаря Ильи Купцова в «КАМАЗ ».

22-летний игрок, воспитанник академии бело-голубых, будет выступать за клуб Мелбет Первой лиги до конца текущего сезона на правах аренды.

Ранее Купцов играл за «Динамо-2 » в LEON Второй лиге Б.