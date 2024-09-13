«Динамо» отдало вратаря Купцова «КАМАЗу» в аренду
«Динамо» объявило о переходе вратаря Ильи Купцова в «КАМАЗ».
22-летний игрок, воспитанник академии бело-голубых, будет выступать за клуб Мелбет Первой лиги до конца текущего сезона на правах аренды.
Ранее Купцов играл за «Динамо-2» в LEON Второй лиге Б.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал «Динамо»
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