Ямаль надеется провести всю карьеру в «Барсе»: «Хочу стать легендой. Не хочу, чтобы за меня платили 120 миллионов»

Ламин Ямаль хочет провести всю карьеру в «Барселоне».

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 17-летнего вингера «Барселоны» в 120 миллионов евро.

«Я не хочу, чтобы за меня платили эти 120 миллионов, потому что тогда мне придется покинуть «Барсу».

Надеюсь, я никогда не покину «Барсу», я хочу стать легендой», – сказал Ямаль в эфире El Hormiguero.

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