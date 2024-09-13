Ямаль надеется провести всю карьеру в «Барсе»: «Хочу стать легендой. Не хочу, чтобы за меня платили 120 миллионов»
Ламин Ямаль хочет провести всю карьеру в «Барселоне».
Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 17-летнего вингера «Барселоны» в 120 миллионов евро.
«Я не хочу, чтобы за меня платили эти 120 миллионов, потому что тогда мне придется покинуть «Барсу».
Надеюсь, я никогда не покину «Барсу», я хочу стать легендой», – сказал Ямаль в эфире El Hormiguero.
Ямаль о Месси: «Мне нравится, что меня сравнивают с лучшим игроком в истории, но достичь уровня Лео невозможно»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
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