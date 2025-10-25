Ерохин не считает себя джокером и легендой «Зенита»: «Я просто часть команды. Стараюсь приносить максимальную пользу»

Александр Ерохин рассказал, кем ощущает себя в «Зените».

— Болельщики «Зенита» называют вас джокером, королем и легендой. А как вы сами себя ощущаете?

— Просто частью команды. Уверен, каждый из нас вкладывает все, что может, в ее жизнь и результаты.

А теми словами, что вы озвучили, я себя точно не назову. Мы все вместе делаем одно дело. Сейчас и в моей карьере, и у команды очень интересный и важный этап. Стараюсь приносить «Зениту» максимальную пользу, – сказал хавбек «Зенита».

В 3 матчах сезона РПЛ Ерохин не отметился результативными действиями.