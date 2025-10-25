Ерохин не считает себя джокером и легендой «Зенита»: «Я просто часть команды. Стараюсь приносить максимальную пользу»
Александр Ерохин рассказал, кем ощущает себя в «Зените».
— Болельщики «Зенита» называют вас джокером, королем и легендой. А как вы сами себя ощущаете?
— Просто частью команды. Уверен, каждый из нас вкладывает все, что может, в ее жизнь и результаты.
А теми словами, что вы озвучили, я себя точно не назову. Мы все вместе делаем одно дело. Сейчас и в моей карьере, и у команды очень интересный и важный этап. Стараюсь приносить «Зениту» максимальную пользу, – сказал хавбек «Зенита».
В 3 матчах сезона РПЛ Ерохин не отметился результативными действиями.
«Зенит» против «Динамо». Кто победит?3358 голосов
Зенит
Будет ничья
Динамо
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости