В РПЛ закрылось летнее трансферное окно. Барко, Гонду и Соболев – самые дорогие покупки, Сафонов – крупнейшая продажа
В Мир РПЛ закрылось летнее трансферное окно.
Окно было открыто с 24 июня и закрылось в ночь с 12 на 13 сентября.
По данным Transfermarkt, самой дорогой покупкой в это окно в чемпионате России стал переход полузащитника Эсекиэля Барко из «Ривер Плейта» в «Спартак» за 14 млн евро.
Второй по стоимости – трансфер форварда Лусиано Гонду из «Архентинос Хуниорс» в «Зенит» за 12 млн. Нападающий Александр Соболев, перешедший в «Зенит» за 10 млн евро из «Спартака», замкнул тройку.
Самой крупной продажей стал трансфер вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ» за 20 млн евро.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Transfermarkt
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