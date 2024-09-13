В РПЛ закрылось летнее трансферное окно. Барко, Гонду и Соболев – самые дорогие покупки, Сафонов – крупнейшая продажа

В Мир РПЛ закрылось летнее трансферное окно.

Окно было открыто с 24 июня и закрылось в ночь с 12 на 13 сентября.

По данным Transfermarkt, самой дорогой покупкой в это окно в чемпионате России стал переход полузащитника Эсекиэля Барко из «Ривер Плейта» в «Спартак» за 14 млн евро.

Второй по стоимости – трансфер форварда Лусиано Гонду из «Архентинос Хуниорс» в «Зенит» за 12 млн. Нападающий Александр Соболев, перешедший в «Зенит» за 10 млн евро из «Спартака», замкнул тройку.

Самой крупной продажей стал трансфер вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ» за 20 млн евро.